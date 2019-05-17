Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку

Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом игрока национальной сборной Армении Генриха Мхитаряна во время финала Евролиги в Баку.

Как передает Арменпресс, так написал в Twitter самый активный фан-клуб «оружейников» Canon Crested – в знак протеста против необеспечения гарантий безопасности Мхитаряна в Баку.

«Если «Арсенал» поедет в Баку без Мхитаряна, мы поступим так:

Приготовим маски с лицом Мхитаряна. Раздадим их 6 тысячам болельщиков на поле. Организуем, чтобы на 7-й и 77-й минутах все 6 тысяч одновременно встали с мест», - говорится в обращении.

Финал Евролиги состоится 29 мая в Баку. Встретятся «Арменал» и «Челси».

Руководство «Арсенала» решило не включить Мхитаряна в состав команды – из соображений его безопасности. Они считают, что ажиотаж вокруг Мхитаряна может отразиться и на других игроках.

Ранее «Арсенал» уже выступил с критикой в адрес УЕФА, за ее решение проводить финал в Баку.