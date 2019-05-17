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Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку


Фанаты  «Арсенала» наденут маски с лицом игрока национальной  сборной   Армении   Генриха Мхитаряна во время финала  Евролиги  в  Баку.

Как  передает Арменпресс, так  написал в Twitter самый  активный  фан-клуб «оружейников» Canon Crested – в  знак протеста  против  необеспечения  гарантий  безопасности Мхитаряна    в Баку. 

«Если «Арсенал» поедет в  Баку без Мхитаряна, мы  поступим так:

  1. Приготовим маски с лицом Мхитаряна.
  2. Раздадим их 6 тысячам болельщиков  на поле.
  3. Организуем, чтобы на 7-й и 77-й минутах все  6 тысяч одновременно  встали с мест», - говорится  в  обращении.

 

Финал Евролиги состоится 29 мая в Баку. Встретятся «Арменал»  и «Челси».

Руководство «Арсенала» решило не включить Мхитаряна в  состав команды – из соображений  его безопасности. Они считают, что ажиотаж вокруг Мхитаряна может  отразиться и на других игроках.

Ранее «Арсенал» уже  выступил с критикой  в  адрес УЕФА, за ее решение проводить финал в  Баку.

 

 




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