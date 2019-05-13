Спикер НС подписал решение о проведении парламентских слушаний на тему правосудия переходного периода

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян подписал решение о проведении 24 мая парламентских слушаний на тему «Перспективы применения инструментов правосудия переходного периода в Армении». Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

«В разных случаях я говорил о возможностях применения инструментов правосудия переходного периода в Армении», - написал он, добавив, что максимально инклюзивные дебаты являются важной предпосылкой для поиска лучшего решения.