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Спикер НС подписал решение о проведении парламентских слушаний на тему правосудия переходного периода


Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян подписал решение о проведении 24 мая парламентских слушаний на тему «Перспективы применения инструментов правосудия переходного периода в Армении». Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

«В разных случаях я говорил о возможностях применения инструментов правосудия переходного периода в Армении», - написал он, добавив, что максимально инклюзивные дебаты являются важной предпосылкой для поиска лучшего решения.




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