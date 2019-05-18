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Роберт Кочарян вышел из УИУ «Ереван – Кентрон»


Второй  президент РА  Роберт Кочарян вышел из УИУ «Ереван – Кентрон» (известен как изолятор СНБ). 

Как  передает Арменпресс, об этом объявил член группы  защиты  Роберта  Кочаряна АйкАлумян, который  ждал своего подзащитного  у  здания  СНБ. Он отметил, что Кочарян вышел из других ворот  - на машине. Кочарян уже  на свободе. 

Ереванский  суд общей  юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна  огласил решение  об изменении ареста как  меры   пресечения  в отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд  огласил это решение 18 мая.

В зале  суда присутствовали сыновья Роберта  Кочаряна, группа адвокатов.

Личное поручительство  представили действующий и экс-президенты   Арцаха – Бако Саакян  и Аркадий   Гукасян,  которые явились в  зал сюда 16 мая.

Они лично  поручились, что в  случае прекращения  ареста в  качестве  меры  пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать  явки в орган, проводящий следствие, не  совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные  обязанности.

Судебный  процесс по делу  Роберта  Кочаряна и других экс-чиновников- Армена  Геворкяна, Юрия  Хачатурова и Сейрана Оганяна,  начался 13 мая.

Рассматривался вопрос об обоснованности/необоснованности меры  пресечения   в отношении Роберта  Кочаряна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex,  Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора  ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА  экв. 3 000 000 долларов США.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна получил от него взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время, скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.

 

 

 




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