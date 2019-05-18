Второй президент РА Роберт Кочарян вышел из УИУ «Ереван – Кентрон» (известен как изолятор СНБ).

Как передает Арменпресс, об этом объявил член группы защиты Роберта Кочаряна АйкАлумян, который ждал своего подзащитного у здания СНБ. Он отметил, что Кочарян вышел из других ворот - на машине. Кочарян уже на свободе.

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна огласил решение об изменении ареста как меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд огласил это решение 18 мая.

В зале суда присутствовали сыновья Роберта Кочаряна, группа адвокатов.

Личное поручительство представили действующий и экс-президенты Арцаха – Бако Саакян и Аркадий Гукасян, которые явились в зал сюда 16 мая.

Они лично поручились, что в случае прекращения ареста в качестве меры пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать явки в орган, проводящий следствие, не совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные обязанности.

Судебный процесс по делу Роберта Кочаряна и других экс-чиновников- Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна, начался 13 мая.

Рассматривался вопрос об обоснованности/необоснованности меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна получил от него взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время, скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.