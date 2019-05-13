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Армянские саперы разминировали в Сирии более 25 тыс кв.м. территории


Группа армянских саперов, проводящая гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике, с 19 февраля по 10 мая разминировала 25 тыс 860 квадратных метров территории.

Как сообщила Аренпресс сотрудница Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, врачи гуманитарной миссии оказали хирургическую помощь 241 пациенту, терапевтическую – 534 пациентам, провели 959 клинико-лабораторных исследований. На днях состоялась встреча врачей из Армении и членов организации Креста помощи сирийских армян. Гуманитарная миссия армянской группы продолжается.




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