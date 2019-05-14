Макрон учредил культурный фонд на €225 млн для противостояния глобальным медиа- корпорациям

Новый фонд объемом в €225 млн евро, призванный спонсировать проекты в культурной отрасли, особенно кино- и телеиндустрии, был учрежден во Франции по решению президента страны Эмманюэля Макрона. Как следует из совместного заявления министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра и министра культуры Франка Риестера, власти хотят дать отпор неизбежно наступающим глобальным медиа-корпорациям.

"В атмосфере тотального доминирования операторов-гигантов, зачастую крайне интегрированных, необходимо собраться и действовать сообща", - подчеркивают министры в связи с выходом доклада режиссера Доминика Бутонна, который предупреждает о неизбежном подчинении французской кино- и телеиндустрии требованиям Amazon, Netflix и прочих медиагигантов, если не изменить нынешнюю модель работы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент Республики объявил сегодня о создании инвестиционного фонда на сумму в €225 млн для культурных и творческих отраслей, - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. - Министры будут уделять особое внимание кино и аудиовизуальной [отрасли] при распределении средств". Подчеркивается также, что этот фонд не заменит собой уже существующие средства финансовой поддержки культурной отрасли.