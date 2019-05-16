Президент Армении подписал закон об изменении структуры правительства

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием, в том числе и Закон об изменение структуры правительства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении дополнений в Закон “О рекламе”, О внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Закон “О структуре и деятельности правительства”, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности, О внесении изменения в Закон “О формировании и деятельности Совета Безопасности”, о внесении изменения в Закон “О государственном протоколе”, о внесении дополнений в Закон “Об общественной службе”, “О внесении изменения в Закон “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”.

8 мая Национальное собрание Армении проект изменений в структуре правительства приняло полностью. За проект проголосовали 79 депутатов, против - 41, воздержался 1 депутат.

Правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высокотехнологичной промышленности