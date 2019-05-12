Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю 25-летия установления режима прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте, в котором выразил убеждение, что армянский и азербайджанский народы заслуживают мира и прогресса, и призвал всех действовать во имя достижения этих целей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«12 мая исполняется 25 лет со дня установления режима прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте.

Этот важнейший документ по урегулированию конфликта был подписан министром обороны Азербайджана Мамедрафи Мамедовым - 9 мая 1994 года, министром обороны Республики Армения Сержем Саргсяном - 10 мая, командующим Армией обороны Нагорного Карабаха Самвелом Бабаяном - 11 мая.

Письменное соглашение о прекращении огня вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года, и в течение этих лет армянские стороны всегда были и будут привержены этому важному соглашению.

С тех пор прошло четверть века, и за это время режим прекращение огня, к сожалению, не превратился в мир.

Подчеркивая важность подготовки народов региона к мирному урегулированию конфликта, хочу еще раз отметить, что сценарий урегулирования конфликта должен быть приемлемым для всех трех сторон - народов Армении, Арцаха и Азербайджана.

Предметные переговоры и результаты возможны только в том случае, если Арцах будет вовлечен в процесс, который в конечном итоге определит его статус и обеспечит гарантии безопасности проживающих там людей.

Мы убеждены, что трехстороннее соглашение является реальной основой, на которой можно построить долгосрочный мир и сотрудничество.

Хочу подчеркнуть, что как премьер-министр Республики Армения я готов гарантировать, что Армения будет и впредь придерживаться соглашения о прекращении огня и приложит усилия для решения проблемы и достижения мира в регионе, оставаясь гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

Продолжительное соблюдение режима прекращения огня и диалог, пожалуй, являются самыми важными факторами решения проблемы. Необходимо воздерживаться от шагов, направленных на формирование атмосферы ненависти, нетерпимости и напряжения.

Нет в мире такого народа, который не хочет мира. И мы не думаем, что существует такой родитель, который не хочет безоблачного неба для своего сына, стоящего на границе.

Я убежден, что армянский и азербайджанский народы заслуживают мира и прогресса, поэтому я призываю всех нас действовать во имя достижения этих целей».