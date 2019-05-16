Отношения Армении и Казахстана являются ярким примером дружбы и сотрудничества: Встретились президенты Саркисян и Токаев

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с президентом Касимом-Жомартом Токаевым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Касим-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Саркисяну за принятие его приглашения и участие в 12-м Ежегодном экономическом форуме, который в этом году проводится под девизом “Вдохновляющий рост: люди, города, экономики”.

“Ваше участие, несомненно, сделает экономический форум более значимым. Наши страны имеют дружественные и партнерские взаимоотношения, и у истоков этого сотрудничества - наш первый президент Нурсултан Назарбаев. Он всегда уделял большое внимание развитию взаимодействия с Арменией, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что отношения между нашими странами находятся на очень хорошей основе. Мы тесно сотрудничаем также и в рамках таких региональных и международных организаций, как ООН и ОДКБ”, - отметил президент Казахстана.

Президент Армен Саркисян поблагодарил за приглашение принять участие в форуме и отметил, что рад находиться в столице дружественного Казахстана Нур-Султане, которая носит имя первого президента Нурсултана Назарбаева, внесшего значительный вклад в развитие как своей страны, так и армяно-казахстанских отношений.

“Наши оба народа общаются на протяжении веков. Отношения между нашими государствами имеют глубокие исторические корни, и являются ярким примером дружбы и сотрудничества. Мы в 21-м веке, который существенно будет отличаться от 20-го. И в этом контексте думаю, что сотрудничество между Арменией и Казахстаном может быть глубже как в сфере экономики, включая новые технологии, так и в сфере культуры”, - подчеркнул президент Саркисян.

Президенты Армении и Казахстана коснулись как двусторонних, так и многосторонних вопросов сотрудничества между обеими странами в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. Была отмечена важность углубления сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Президенты особо подчеркнули роль армянской общины Казахстана с точки зрения сохранения и развития исторически сложившихся дружественных отношений между двумя странами. Президент Токаев с теплотой говорил об армянской общине, отметив, что они достойные граждане Казахстана и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие страны.