Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Я пришел к выводу, что, учитывая ее [Турции] уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны - бенефициара", - говорится в заявлении президента США. В соответствии с этим Вашингтон прекращает особый льготный режим торговли с Анкарой.

В сообщении отмечается, что американский лидер уведомил о своем решении Конгресс США и власти Турции заблаговременно - 4 марта.

Ранее власти США сообщали о том, что пересматривают участие Турции в программе преференций для импорта, поскольку обеспокоены соблюдением Анкарой критериев для доступа к ней. Кроме того, отмечалось, что Турция ввела дополнительные пошлины в размере $1,78 млрд на импорт товаров из США.