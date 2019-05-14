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Вследствие ракетного обстрела вооруженных террористических группировок в Сирии погиб армянский ребенок


Вооруженные группировки, нарушив соглашение о зонах деэскалации, 12 мая подвергли ракетному обстрелу жилые районы в пригородах сирийского города Хама.

Как передает «Арменпресс», об этом, ссылаясь на сирийское государственное информационное агентство САНА, сообщает сайт Facebook издающейся в Алеппо еженедельной газеты “Гандзасар”.

Отмечается, что 12 мая вооруженные террористические группировки выпустили многочисленные ракеты в направлении села Скейбие.

В результате ракетного обстрела погибли 4 ребенка в возрасте от 5 до 10 лет, ранены десятки граждан.

Одна из жертв - Джессика Арут-Семерчян.

13 мая боевики вновь обстреляли село. Погиб 1 человек, 5 получили ранения.




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