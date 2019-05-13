Развивать экономическое взаимодействие, укреплять торговые связи: подробности встречи премьер-министров Армении и Люксембурга

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель впечатлен политическими событиями, произошедшими в Армении. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он выразил уверенность, что доверие, полученное армянским народом, позволит возглавляемому премьер-министром Пашиняном правительству достичь успехов и реализовать намеченные программы - инициативы и реформы, направленные на развитие Армении. Как передает корреспондент «Арменпресс», премьер-министр Люксембурга выразил уверенность, что в ближайшее время правительства двух стран продолжат сотрудничество во благо развития двусторонних отношений и укрепления связей между народами.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность развития экономического взаимодействия и расширения торгово-экономических связей. Он подчеркнул необходимость активизации взаимодействия и реализации конкретных шагов между правительствами двух стран. По словам премьер-министра, осуществляемые в Армении реформы в значительной степени способствуют также улучшению бизнес - среды и создают необходимые благоприятные условия для реализации эффективных инвестиционных программ. Никол Пашинян отметил, что в Армении завершился первый этап революции, и сейчас шаги правительства направлены на реализацию экономической революции в стране.

Премьер-министр Пашинян сообщил, что осенью этого года в Ереване состоится Всемирный конгресс информационных технологий и подчеркнул важность участия люксембургских компаний в этом важнейшем представительском мероприятии.

Никол Пашинян и Ксавье Бетель обсудили перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики: в сфере информационных технологий, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других. С целью активизации бизнес - связей стороны отметили важность организации и проведения бизнес – форумов.

Никол Пашинян и Ксавье Бетель посетили мэрию Люксембурга, где премьер-министр Армении провел краткую встречу с мэром Лиди Полфер.