Конгресс мексиканского штата Мексика принял заявление, в котором признается и осуждается Геноцид армян

В Конгрессе мексиканского штата Мичоакан 7 мая было принято заявление, признающее и осуждающее Геноцид армян в Османской Турции.

Как передает «Арменпресс», документ был представлен депутатом от правящей партии “Морена” Кристиной Портильо Аялой. После принятия заявления Конгресс минутой молчания почтил память невинных жертв Геноцида армян. На приеме документа присутствовал почетный консул Армении в Мичоакане Акоп Саакян.

Это впервые, что законодательный орган Мексики принимает заявление, признающее и осуждающее Геноцид армян.