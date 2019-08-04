«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Армения осуждает провокации Азербайджана, приводящие к человеческим жертвам
МИД РФ обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
В Австралии создан Круг дружбы с Арцахом
ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%
В Армении на 35 067 увеличилось число налогоплательщиков
Правительство выделило финансовые средства для перевозки 109 граждан Армении из Египта в Ереван
Наша цель - сделать стартап в Армении доминирующим видом мышления: Пашинян на "Sevan Startup Summit"
Министерство юстиции Армении распространило заявление о Стамбульской конвенции
Прекращены полномочия судьи Давида Григоряна: ВСС
В кабинете Давида Григоряна следователь совершил действие, не предусмотренное Кодексом: ВСС
СНБ раскрыла случай получения сотрудниками КГД взятки в крупном размере
Раскрыта преступная группа, организующая незаконную миграцию: СНБ
СНБ Армении раскрыла случай получения взятки со стороны высокопоставленных служащих СНБ
Военная прокуратура Армении выявила ущерб, нанесенный государству, в размере 9,7 млрд драмов
Вторая группа армянских туристов, оставшихся в Хургаде, прибыла в Ереван
По факту отмены рейса Хургада - Ереван возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества
Сотни подростков из диаспоры обогатят свои познания об Армении в рамках программы «Шаг к дому»
ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США
Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД
Аронян вновь в числе 10 лучших шахматистов мира