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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Армения осуждает провокации Азербайджана, приводящие к человеческим жертвам

 

 

МИД РФ обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

 

 

В Австралии создан Круг дружбы с Арцахом

 

 

ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%

 

 

В Армении на 35 067 увеличилось число налогоплательщиков

 

 

Правительство выделило финансовые средства для перевозки 109 граждан Армении из Египта в Ереван

 

 

Наша цель - сделать стартап в Армении доминирующим видом мышления: Пашинян на "Sevan Startup Summit"

 

 

Министерство юстиции Армении распространило заявление о Стамбульской конвенции

 

 

Прекращены полномочия судьи Давида Григоряна: ВСС

В кабинете Давида Григоряна следователь совершил действие, не предусмотренное Кодексом: ВСС

 

 

СНБ раскрыла случай получения сотрудниками КГД взятки в крупном размере

Раскрыта преступная группа, организующая незаконную миграцию: СНБ

 

 

СНБ Армении раскрыла случай получения взятки со стороны высокопоставленных служащих СНБ

 

 

Военная прокуратура Армении выявила ущерб, нанесенный государству, в размере 9,7 млрд драмов

 

 

Вторая группа армянских туристов, оставшихся в Хургаде, прибыла в Ереван

По факту отмены рейса Хургада - Ереван возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества

 

 

Сотни подростков из диаспоры обогатят свои познания об Армении в рамках программы «Шаг к дому»

 

 

ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США

 

 

Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД

 

 

Аронян вновь в числе 10 лучших шахматистов мира

 




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