Министерство юстиции Армении распространило заявление о Стамбульской конвенции

Министерство юстиции Республики Армения распространило заявление относительно процесса ратификации Конвенции СЕ “О предупреждении насилия и семейного насилия в отношении женщин и борьбе с ними” и некоторых вопросов.

Арменпресс заявление управления по информации и связям с общественностью МЮ РА представляет полностью.

“Министерство юстиции Республики Армения, в течение последних нескольких недель следя за общественными обсуждениями относительно процесса ратификации Конвенции СЕ “О предупреждении насилия и семейного насилия в отношении женщин и борьбе с ними”, считает необходимым предоставить общественности всестороннюю информацию о процессе ратификации Конвенции и урегулированияраспространяемых среди общественности комментариев относительно предмета Конвенции.

О процессе ратификации

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года. Со стороны Армении она была подписана 18 января 2018 года. Вообще, говоря об этой конвенции, нужно иметь в виду, что 86-й статьей Конституции РА закреплено, что одной из основных целей государственной политики РА является обеспечение фактического равенства между мужчинами и женщинами. Поэтому неслучайно и то, что со стороны Национального собрания, программойутвержденной в феврале в 2019 г. правительством Армении закреплено, что в центре внимания правительства будет расширение экономических возможностей женщин, а также создание благоприятных условий для реализации равных прав и равных возможностей женщин и мужчин. Кроме того, в программе правительства отмечено, что в плане обеспечения общественной безопасности ключевое значение имеет концепция общества, свободного от насилия. С целью повышения уровня общественной солидарности правительство намерено предпринять действенные меры по снижению и исключению случаев насилия во всех сферах общественной жизни. По этой логике, согласно 11-му пункту программы 5-летних мероприятий, утвержденной постановлением правительства РА № 650–л от 16 мая 2019 года, предусмотрена организация процесса ратификации Конвенции СЕ “О предупреждении насилия и семейного насилия в отношении женщин и борьбе с ними”.

Поэтому ведомства, ответственные за процесс ратификации Конвенции, уже начали данный процесс, как этого требует Закон РА “О международных договорах”.

Из всех компетентных государственных органов были получены и обобщены мнения, и пакет в порядке, установленном статьей 12 закона, был представлен правительству. По смыслу той же статьи до внесения проекта Закона “О ратификации международного договора” на ратификацию в Национальное собрание, правительство, согласно части 3 статьи 169 Конституции, обратится в Конституционный суд с целью определения соответствия Конституции закрепленных в международном договоре обязательств.

В течение этого периода, следуя противопоставленным, иногда манипулятивным комментариям некоторых положений Конвенции, в том числе заявлениям о кажущихся противоречиях с концептом “семьи” или “полов”, предусмотренным Конституцией, Министерство юстиции считает необходимым заверить общественность, что Конвенция никоим образом не противоречит предусмотренному Конституцией концепции семьи или полов, Конвенция не регулирует семейную жизнь или структуру семьи, и ни одно государство не обязано менять традиционные представления о семье согласно этой Конвенции. Она не содержит определения “семьи” и не поощряет какую-либо структуру семьи. Конвенция никак не влияет на национальное законодательство о браке. Конвенция никоим образом не ставит под угрозу национальные традиции и ценности, более того, она не обязывает ликвидировать эти традиции, делается попытка представить ее таким образом.

Кстати, в Армении с 1993 года действует Закон “Об устранении всех форм дискриминации в отношении женщин”. В предисловии и статье 2 Конвенции ООН установлено, что “осознавая, что для достижения полного равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин в обществе и в семье, государства-участники для изменения или устранения действующих законов, подзаконных актов, обычаев и практики, которые представляют дискриминацию в отношении женщин, обязуются принимать все соответствующие меры, включая законодательные.

Поэтому считаем, что кампания, направленная на “сохранение традиций”, является всего лишь попыткой ввести общество в заблуждение, независимо от различий в реальных целях этих попыток.

В то же время, Министерство юстиции посчитало полезным также получить мнение специализированной консультативной структуры Совета Европы по конституционным вопросам -Венецианской комиссии по вопросу о влиянии ратификации Конвенции с точки зрения нашей Конституции (constitutionalimplicationoftheConvention) и особенно с точки зрения обращения к обсуждаемым вопросам. После получения мнения оно будет опубликовано. До этого министерство, следя за продолжающимися спекуляциями со стороны профессиональных и непрофессиональных кругов, для информирования нашего общества предлагает воспользоваться содержащейся в приложении к этому заявлению справкой с контраргументами, которая продолжает дополняться, включая контраргументы относительно вновь муссируемых аргументов.

Призываем наше общество не поддаваться манипуляциям, найти время и прочитать Конвенцию, перевод которой на армянский язык доступен по следующей ссылке.

Правительство привержено и решительно настроено на создание, укрепление и гарантирование реально эффективных механизмов защиты прав человека.

Отныне Министерство юстиции продолжит информирование общественности и в других эффективных формах коммуникации”.