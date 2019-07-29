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В Армении на 35 067 увеличилось число налогоплательщиков


Число налогоплательщиков в Армении 1 июня 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличилось на 35 067.  Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

“Число налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов 1 июня 2018 г. составляло 101 264 человека, а  1 июня 2019 года  - 136 331 человек”, - отмечается в публикации.

Число активных налогоплательщиков в 2018 году 1 июня  составляло 70 тысяч 643 человека, а 1 июня 2019 года - 95 тысяч 196 налогоплательщиков.




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