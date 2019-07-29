Сотни подростков из диаспоры обогатят свои познания об Армении в рамках программы «Шаг к дому»

В рамках программы «Шаг к дому», которая пройдет с 1 по 25 августа, молодые люди из разных уголков мира - Франции, Бразилии, Швейцарии, Кипра, Ирана, России и ряда других стран, будут жить в Доме творчества писателей в Цахкадзоре и смогут улучшить свой родной язык посредством ускоренных курсов армянского языка.

Они узнают Армению и армян, посетив историко-культурные памятники своей исторической родины, а также проводя встречи с представителями культуры и других сфер.

Как сообщает Арменпресс, торжественная церемония открытия программы состоялась 29 июля в Цахкадзоре.

Фото: Мхитара Хачатряна

«Гостеприимная Родина ждет участников программы. Будет реализован ряд программ, будут организованы знакомства с соотечественниками, проживающими в Армении и диаспоре. Предусмотрены познавательные визиты в государственные и частные учебные заведения», - сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

Он подчеркнул, что их главная цель - укрепление связей между Арменией и Диаспорой.

14-летняя Сусанна из Москвы сказала, что раньше была на Родине. «В ходе программы я хочу открыть для себя новые места, познакомиться с природой, культурой и историей Армении. Меня особенно интересуют местные музеи, в которых я еще не была. Я очень рада изучать армянский язык. Я умею говорить на армянском, но я также хочу писать и читать», - призналась Сусанна.

Другая 14-летняя участница, Мелине, подчеркнула, что ей нравится путешествовать и она хочет долгое время находиться в Армении, завести новых друзей. «Я хотела бы посетить Дсех - место рождения Ованеса Туманяна, потому что у меня есть книга его сказок. Мне также важны курсы армянского языка, потому что я умею читать и писать на армянском, но интересно узнать больше», - сказала Мелине.

Программа будет реализована в два этапа. В первом этапе примут участие 209, а во втором - 190 подростков из 30 стран. Все расходы будут покрыты правительством Армении.

Программу «Шаг к дому» осуществляет офис главного уполномоченного по делам диаспоры.