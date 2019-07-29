Вторая группа армянских туристов, оставшихся в Хургаде, прибыла в Ереван

В аэропорту “Звартноц” приземлился самолет со второй группой армянских туристов, оставшихся в Хургаде. Об этом Арменпресс сообщили в аэропорту “Звартноц”.

Из-за отмены рейса OTF 3703 25-го июля 132 пассажира, находившиеся в Хургаде, 26-го июля, в 20:30 по ереванскому времени рейсом Хургада - Ереван UJ 5600 прибыли в Армению. Причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “Эй энд Ар тур” не заплатил авиаперевозчику.

Посольство Армении в Египте призвало остальных граждан, организовавших свой отдых посредством того же туроператора, прервать отдых и вернуться в Ереван еще одним рейсом, который был организован 29 июля в 03:00.

Правительство Армении компенсирует расходы этих полетов.