ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%

На заседании Совета Центрального банка, Армении состоявшегося 30-го июля 2019 года, было принято решение сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в июне 2019 года была зафиксирована 1,9% дефляция против 1,6% в аналогичном периоде предыдущего года, в результате 12-месячная инфляция снизилась, составив 2,5% в конце месяца, что обусловлено сезонным снижением цен на ряд сельскохозяйственных товаров.

Во внешней сфере сохраняются тенденции замедления роста мировой экономики и ослабления спроса, в условиях чего ожидается, что центробанки стран-основных партнеров Армении в дальнейшем будут проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Несмотря на то, что на рынках основных продовольственных и сырьевых товаров инфляционная среда остается слабой, Совет ЦБ считает, что, в целом, инфляционных давлений из внешнего сектора не ожидается.

Совет констатировал, что во втором квартале, как и ожидалось, сохраняются высокие темпы роста экономической активности, обусловленные ростом частного потребления. Влияние проводимой во втором квартале налогово-бюджетной политики на внутренний спрос оценивается как сдерживающее. Ожидается, что во второй половине года оно будет существенно расширительным, в результате чего по итогам года нейтральное воздействие налогово-бюджетной политики на валовый спрос значительно сократится.