Армения осуждает провокации Азербайджана, приводящие к человеческим жертвам

Пресс-секретарь МИД Армении в связи с нарушениями Азербайджаном режима прекращения огня распространила заявление. Арменпресс представляет его полностью.

“Вооруженные силы Азербайджана 27 и 28 июля на северо-восточном участке государственной границы Армении осуществили провокационные действия с участием снайперов, в результате которых был убит военнослужащий ВС Армении АрманБулгадарян и ранены двое военнослужащих.

Преднамеренные и провокационные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречат взятым на себя обязательствам по сохранению и укреплению режима прекращения огня, которые были зафиксированы в последнее время на уровне глав двух стран в ходе саммита в Вене 29 марта этого года.

Они игнорируют также принятое 20 июня в Вашингтоне заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел, в котором содержится призыв строго соблюдать обязательства по соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий с использованием снайперов на линии соприкосновения и на государственной границе.

Мы строго осуждаем эти провокации, приводящие к человеческим жертвам, сопровождающиеся отказом Азербайджана в осуществлении мер доверия и безопасности, направленных на сохранение и укрепление режима прекращения огня. Эти действия создают опасность роста напряженности, вся ответственность за которую ложится на азербайджанскую сторону”.