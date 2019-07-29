Прекращены полномочия судьи Давида Григоряна: ВСС

Исполняющий обязанности генерального прокурора Армении (генеральный прокурор Артур Давтян в отпуске) 26 июля в Высший судебный совет направил ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении судьи Давида Григоряна по уголовному делу, расследуемому по трем признакам части 1 статьи 314 УК Армении (служебный подлог).

Как сообщили Арменпресс в Высшем судебном совете, 26 июля 2019 года, рассмотрев ходатайство, выслушав как заместителя генпрокурора РА А. Арутюняна, так и судью Д. Григоряна, было принято решение удовлетворить представленное ходатайство по двум эпизодам, а по одному – отклонить.

Решение было опубликовано 27 июля 2019 года. Исходя из вышеизложенного, по законутакже были приостановлены и полномочия судьи Давида Григоряна.