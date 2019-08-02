СНБ Армении раскрыла случай получения взятки со стороны высокопоставленных служащих СНБ. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, начальник отдела СНБ административного округа Эребуни города Ереван и оперуполномоченный 24 июня подвергли приводу в отделение гражданина Индии, который имел вид на жительство в Республике Армения.

Сотрудники СНБ без обоснования и незаконно потребовали и получили у гражданина Индии 20 тыс 300 долларов и 300 тыс драмов, чтобы не не депортировать последнего.

Затем с помощью своего знакомого, в том числе с применением угрозы физического насилия, потребовали у пострадавшего еще 3 700 долларов.

По факту 31 июля 2019 года возбуждено дело. Два сотрудника СНБ и их сообщник арестованы. Следствие продолжается.