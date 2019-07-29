СНБ раскрыла случай получения сотрудниками КГД взятки в крупном размере

СНБ Армении раскрыла случай получения сотрудниками КГД взятки в крупном размере.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, высокопоставленные сотрудники КГД потребовали у директора компании по импорту и продаже алмазов взятку в размере 2 млн драмов, угрожая в противном случае провести многочисленные мероприятия ревизионного характера, создав тем самым невозможные для ведения деятельности условия. В результате торга размер взятки был снижен до 1 млн драмов.

Передача условленной суммы была организована под наблюдением сотрудников СНБ, после чего сотрудники КГД были задержаны. Возбуждено уголовное дело против двух главных оперуполномоченных управления оперативного розыска КГД. Ведется следствие.

СНБ Армении призывает бизнесменов в случае подобных ситуаций не поддаваться подобным требованиям и сразу обращаться в соответствующие органы.