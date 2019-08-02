Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и дочерьми посетил проходящий в четвертый раз “Sevan Startup Summit-2019”, который проходит на берегу озера Севан. Мероприятие началось 28 июля.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников мероприятия, Пашинян отметил, что идея стартапа очень важна для правительства. “Часто спрашивают, что значит стартап, потому что этот термин часто используется в Армении. Важно, чтобы каждый гражданин Республики Армения знал суть этого выражения. Стартап - это когда у кого-то есть хорошая идея, но нет финансовых ресурсов, офиса, но ему удается убедить потенциальных инвесторов, что эта идея может победить, и потенциальные инвесторы поддерживают ее реализацию, веря в победу стартапа”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув важность распространения идеи стартапа во всех сферах общественной жизни.

“Произошедшая в прошлом году в Республике Армения ненасильственная бархатная народная революция была, по сути, стартапом, потому что изначально было небольшое количество людей, у которых была идея, они представили ее общественности, смогли убедить общество в перспективу победы этой идеи, все армяне смогли внести свой вклад в реализацию этой идеи, и сегодня в Армении установлена власть народа. Каждый гражданин должен суметь локализовать идею стартапов в своем окружении. Многие в Армении жалуются, что денег нет. Наше правительство каждый день пытается убедить людей в том, что важны не деньги, а идея, и если у каждого будет идея, которая может победить, то деньги появятся”, - отметил премьер-министр, добавив, что суть Новой Армении заключается именно в этом, и систематизированные идеи имеют возможность стать реальностью.

“Когда мы говорим об экономической революции, мы имеем в виду именно это. Мы приглашаем людей воспользоваться возможностью воплотить свои идеи в жизнь. Экономическая революция - это прежде всего революция мысли, все начинается с идеи, это и есть произошедшая в Армении революция. До этого все в нашей стране начиналось с материального представления, материальной основы. В Новой Армении все начинается с идеи. Любое материальное выражение в Новой Армении является результатом какой-либо прекрасной идеи”, - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, цель исполнительной власти состоит в том, чтобы сделать стартап в Армении доминирующим видом мышления, менталитетом, чтобы каждый человек сначала поверил в свои силы, и в результате заставил каждого поверить в его силу, талант, мысль и мощь. Никол Пашинян отметил, что Новая Армения, по сути, является стартапом, прогресс которого остановить невозможно. По убеждению премьер-министра, Новая Армения, Армения будущего обязательно победит, и подобные мероприятия важны для воплощения идей в жизнь.

“Когда был век моря, у нас не было моря, когда был век нефти, у нас не было нефти, когда был век удачи, у нас не было удачи, 21-й век - это прежде всего век мысли, век стартапов, и у нас есть мысли, и наши мысли однозначно победят, наши мысли уже победили, потому что Новая Армения - это прежде всего триумф мысли. Я приветствую всех вас, как пионеров мысли. Наша цель - вдохновить каждого гражданина стать активистом мысли и сделать Республику Армения сверхдержавой мысли”, - отметил Никол Пашинян.

Затем министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян представил участникам саммита цели создания и функции возглавляемого им ведомства, рассказал о предстоящих программах и мероприятиях.

Премьер-министр прошелся по лагерю, ознакомился с подробностями и целями мероприятия.

В “Sevan Startup Summit-2019” принимает участие 120 стартап-команд из Армении и 45 разных стран, а также более 1000 предпринимателей со всего мира. Цель саммита - поощрять инновационные идеи, строить отношения между представителями бизнес-сообщества.