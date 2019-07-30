В кабинете Давида Григоряна следователь совершил действие, не предусмотренное Кодексом: ВСС

13:01, 30 Հուլիս, 2019

Высший судебный совет распространил сообщение о конфискации, обыске в кабинете судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Давида Григоряна, а также о правомерности опечатывания дверей кабинета и ограничения возможности входа в кабинет.

«Арменпресс» представляет сообщение ВСС полностью.

“В Высший судебный совет обратился судья суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана Давид Григорян, выразив сомнения о правомерности обыска в его кабинете, конфискации, а также опечатывания дверей кабинета и ограничения возможности входа в кабинет.

С целью получения разъяснений по указанным вопросам совет 23.07.2019 г. обратился к исполняющему обязанности генерального прокурора РА и 26.07.2019 г. получил ответ и. о. генерального прокурора РА.

Сделав предметом обсуждения как вопросы судьи суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана Давида Григоряна, так и разъяснения и. о. генерального прокурора РА, Высший судебный совет считает, что при осуществлении упомянутых следственных действий следователем было совершено не предусмотренное уголовно-процессуальным кодексом РА действие, а именно: опечатывание дверей кабинета судьи Д. Григоряна, в результате чего был ограничен вход последнего в его кабинет.

По части 7 статьи 51 Конституционного закона РА “Судебный кодекс РА” установлено, что в рамках уголовного производства действия в отношении судьи совершаются, максимально обеспечивая тайну досудебного уголовного производства, уважение к авторитету и независимости судьи, исключая какое-либо прямое или косвенное вмешательство в деятельность судьи.

Констатируя вышеизложенное, Высший судебный совет выразил свою озабоченность в связи с осуществлением упомянутого действия органом, осуществляющим производство, и ходатайствовал о принятии соответствующих мер, установленных законом”.