Ադրբեջանի համար դեպի ԵԽԽՎ հետ ճանապարհ չկա․ ԵԽԽՎ-ում Գերմանիայի պատվիրակության ղեկավար

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Գերմանիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն քննադատել է Ադրբեջանի ղեկավարությանը Եվրոպայի խորհրդի Վացլավ Հավելի մրցանակի հաղթող Մամադլի Անարին բանտարկելու համար։

«Ադրբեջանի ոչ լեգիտիմ նախագահ Իլհամ Ալիևի շուրջ գործող հանցագործ խմբավորումը համարձակվել է բանտարկել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների ոլորտում Վացլավ Հավելի մրցանակի հաղթող Մամադլի Անարին բանտ նստեցնել։ Ադրբեջանի համար դեպի ԵԽԽՎ հետ ճանապարհ չկա․ ոչ հիմա, ոչ էլ հունվարին»,- X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Շվաբեն։

A criminal gang around the illegitimate President Aliyev in Azerbaijan has dared to imprison the winner of the Václav Havel Human Rights Prize of the Council of Europe @MammadliAnar . There is no way back for Azerbaijan into the Parliamentary Assembly. Not now and not in January.