Для Азербайджана нет пути назад в ПАСЕ: глава делегации Германии в ПАСЕ

Глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Франк Швабе обвинил руководство Азербайджана за заключение в тюрьму лауреата премии Совета Европы имени Вацлава Гавела Мамедли Анара.

«Преступная группировка, действующая вокруг нелегитимного президента Азербайджана Ильхама Алиева, осмелилась посадить в тюрьму лауреата премии Совета Европы в области прав человека Вацлава Гавела Мамедли Анара. Для Азербайджана нет пути назад в ПАСЕ: ни сейчас, ни в январе», - написал Швабе в своем микроблоге в X.

A criminal gang around the illegitimate President Aliyev in Azerbaijan has dared to imprison the winner of the Václav Havel Human Rights Prize of the Council of Europe @MammadliAnar . There is no way back for Azerbaijan into the Parliamentary Assembly. Not now and not in January.