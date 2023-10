Իսրայելը պնդում է, թե Գազայի հիվանդանոցին հարվածել է պաղեստինյան հրթիռ՝ արձակված գերեզմանի տարածքից

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի (ԻՊԲ) խոսնակ Դանիել Հագարին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, թե լուսանկարների վերլուծությունն ապացուցում է, որ Գազայի հիվանդանոցում առնվազն 500 մարդու կյանք խլած պայթյունի պատճառը Իսրայելի ավիահարվածները չեն, հաղորդում է «Արմենպրես»-ը։

«Երկնքից արված լուսանկարները հաստատում են, որ հենց հիվանդանոցին ուղիղ հարված չի եղել։ Միակ վնասված տարածքը հիվանդանոցից դուրս է՝ ավտակայանատեղիում, որտեղ կարելի է տեսնել հրդեհի նշաններ», - մեջբերում է CNN-ը Հագարիի խոսքերը։

ԻՊԲ-ի խոսնակը նաև հայտարարել է, որ հետագծի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հրթիռներն արձակվել են ալ-Ահլի հիվանդանոցի մերձակա տարածքից։

«Ժամը 18։59-ին շուրջ 10 հրթիռ է արձակվել Իսլամական ջիհադի կողմից՝ մոտակա գերեզմանոցից։ Հենց այդ ժամին՝ 18։59-ին են Գազայի հիվանդանոցում պայթյունի մասին լուրեր հայտնվել», - ասել է նա։

«Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ» կազմակերպությունը, որը ՀԱՄԱՍ շարժման հետ միասին մասնակցել է հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակմանը, հերքել է, որ հիվանդանոցում պայթյունի պատճառ է եղել հրթիռի ձախողված արձակումը։

ԻՊԲ-ն X սոցիալական հարթակի իր էջում նաև տեսանյութ է հրապարակել, որը, իսրայելական կողմի պնդմամբ, ապացուցում է, թե հրթիռն արձակվել է «Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ»-ի կողմից։ Այնուհետև ԻՊԲ-ն ձայնագրություն է տարածել, որտեղ ՀԱՄԱՍ-ի երկու անդամ, ենթադրաբար, խոսում են գերեզմանի տարածքից հրթիռի ձախողված արձակման մասին։

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf