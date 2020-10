Հակառակորդը կրկին հարվածել է Ստեփանակերտին. ԼՐԱՑՎՈՂ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, 16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հակառակորդը կրկին հարվածներ է հասցրել Ստեփանակերտին: Այս մասին հայտնում է «Արմենպրես»-ի թղթակիցը: Գրանցվել է մոտ երեք-չորս հարված, օդային տագնապի ազդանշանը միացված է:

22:09 - «Ադրբեջանն այսօր առաջին անգամ ծանր հրթիռներով քիչ առաջ հարվածել է Ստեփանակերտին: Նրանք շարունակում են թիրախավորել քաղաքացիական օբյեկտները, այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը շարունակում է դատարկ կոչերն ու հայտարարությունները»,- «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը:

#BREAKING!#Azerbaijan just now struck #Stepanakert with heavy missiles for the first time today. They continue targeting civilian objects, while intl community continues empty calls & statements.#DontBeBlind #RecognizeArtsakh