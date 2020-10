Азербайджан снова обстреливает Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ

ВС Азербайджана снова подвергли Степанакерт ракетному обстрелу. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс. Зафиксировано около трех-четырех ударов, работает сигнал воздушной тревоги.

22:09 - «Азербайджан в первый раз за сегодняшний день обстрелял Степанакерт тяжелыми ракетами. Они продолжают целиться на гражданские объекты, в то время как международное сообщество продолжает выступать с пустыми призывами и заявлениями», - написал омбудсмен Арцаха Артак Бегларян в своем микроблоге в Twitter.

22:21 - Как сообщает корреспондент Арменпресс из Степанакерта, на данный момент сигнал воздушной тревоги отключен. По предварительной информации, удар был нанесен по одному из пригородов столицы. На данный момент ситуация спокойная.

22:33 - Единый армянский информационный центр сообщает, что в результате ракетного обстрела погиб мирный житель общины Шош.

#BREAKING!#Azerbaijan just now struck #Stepanakert with heavy missiles for the first time today. They continue targeting civilian objects, while intl community continues empty calls & statements.#DontBeBlind #RecognizeArtsakh