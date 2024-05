Իրանում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո իրավիճակը կայուն է. ԶԼՄ-ներ

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Իրանի Սպահան և Թավրիզ նահանգներում այս գիշեր տեղի ունեցած պայթյուններից հետո իրավիճակը կայուն է։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին հաղորդում է իրանական Press TV լրատվամիջոցը։

Video shows the moment Iran's air defense shot down several mini quadcopters near Isfahan. pic.twitter.com/93dwwtAzPz