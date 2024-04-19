В Иране после прозвучавших взрывов ситуация стабильна: СМИ

После взрывов, прозвучавших сегодня ночью в иранских провинциях Исфахан и Тебриз, ситуация стабилизировалась. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает иранское информационное агентство Press TV.

Video shows the moment Iran's air defense shot down several mini quadcopters near Isfahan. pic.twitter.com/93dwwtAzPz — Press TV (@PressTV) April 19, 2024

Отмечается, что средства противовоздушной обороны поразили подозрительные объекты. По словам властей, важные объекты в Исфахане, особенно ядерные объекты, не пострадали, о каких-либо авариях не сообщалось.

Взрывы в районе города Исфахана, расположенного в центральной части Исламской Республики Иран, были связаны с работой систем противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил командующий армией в провинции Исфахан бригадный генерал Сиаваш Михандуст.

В аэропортах Ирана после временного перерыва возобновились полеты.

Иранское агентство IRNA со ссылкой на свои источники в военном ведомстве сообщило, что вражеские беспилотники летали на малой высоте, и по ним был открыт огонь из обычных зенитных установок, а не из систем противовоздушной обороны.

По данным иранских государственных СМИ, ВС страны сбили три беспилотника в небе над Исфаханом. Ракетных ударов не было.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана в ответ на авиаудары, нанесенные Ираном 13 апреля, в ходе которых Тегеран выпустил около 300 ракет и беспилотников по территории Израиля. Большинство из них были сбиты израильскими системами ПВО.

Иран нанес этот удар в ответ на нападение на консульство Ирана в Дамаске, в котором Тегеран обвиняет Израиль. В результате этого нападения погибли 13 человек, среди них и высокопоставленные иранские генералы.