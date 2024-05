В Иране после прозвучавших взрывов ситуация стабильна: СМИ

После взрывов, прозвучавших сегодня ночью в иранских провинциях Исфахан и Тебриз, ситуация стабилизировалась. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает иранское информационное агентство Press TV.

Video shows the moment Iran's air defense shot down several mini quadcopters near Isfahan. pic.twitter.com/93dwwtAzPz