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В Иране после прозвучавших взрывов ситуация стабильна: СМИ

В Иране после прозвучавших взрывов ситуация стабильна: СМИ

После взрывов, прозвучавших сегодня ночью в иранских провинциях Исфахан и Тебриз, ситуация стабилизировалась. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает иранское информационное агентство Press TV. 

Отмечается, что средства противовоздушной обороны поразили подозрительные объекты. По словам властей, важные объекты в Исфахане, особенно ядерные объекты, не пострадали, о каких-либо авариях не сообщалось. 

Взрывы в районе города Исфахана, расположенного в центральной части Исламской Республики Иран, были связаны с работой систем противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил командующий армией в провинции Исфахан бригадный генерал Сиаваш Михандуст. 

В аэропортах Ирана после временного перерыва возобновились полеты. 

Иранское агентство IRNA со ссылкой на свои источники в военном ведомстве сообщило, что вражеские беспилотники летали на малой высоте, и по ним был открыт огонь из обычных зенитных установок, а не из систем противовоздушной обороны. 

По данным иранских государственных СМИ, ВС страны сбили три беспилотника в небе над Исфаханом. Ракетных ударов не было. 

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана в ответ на авиаудары, нанесенные Ираном 13 апреля, в ходе которых Тегеран выпустил около 300 ракет и беспилотников по территории Израиля. Большинство из них были сбиты израильскими системами ПВО. 

Иран нанес этот удар в ответ на нападение на консульство Ирана в Дамаске, в котором Тегеран обвиняет Израиль. В результате этого нападения погибли 13 человек, среди них и высокопоставленные иранские генералы.


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