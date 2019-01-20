«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием конфликта: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением
Для достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны: глава МИД Арцаха
Национальное Собрание Армении осудило погромы армян в Баку в январе 1990 года
МИД РФ направил в посольство Азербайджана записку о дискриминации россиян
Мы живём в таком веке, в котором инновации и стартапы управляют миром: Армен Саркисян выступил на форуме в Абу-Даби в качестве главного спикера
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министра Никола Пашиняна
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну
Мгер Григорян и Тигран Авинян переназначены вице-премьерами Армении
Президент Армении подписал указы о назначении министров
Арарат Мирзоян единогласно избран председателем Национального собрания 7-го созыва
Ваге Энфиаджян избран оппозиционным вице-спикером парламента Армении
Лена Назарян и Ален Симонян избраны вице-спикерами парламента Армении
НС РА избрало председателей 11 постоянных комиссий
В ближайшее время будет назначены ⅔ членов правительства: Никол Пашинян коснулся процесса формирования правительства
Общая смертность в ВС сократилась на 17%, и на 32% сократилось число погибших во время несения службы
В Джакарте состоялась презентация изданной при поддержке “Арменпресс” книги “Армения: Страна легенд”
Британское правительство начало обсуждение второго референдума о Brexit