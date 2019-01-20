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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием конфликта: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением

 

 

Для достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны: глава МИД Арцаха

 

 

Национальное Собрание Армении осудило погромы армян в Баку в январе 1990 года

 

 

МИД РФ направил в посольство Азербайджана записку о дискриминации россиян

 

 

Мы живём в таком веке, в котором инновации и стартапы управляют миром: Армен Саркисян выступил на форуме в Абу-Даби в качестве главного спикера

 

 

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министра Никола Пашиняна

 

 

Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

 

 

 

Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну

 

 

Мгер Григорян и Тигран Авинян переназначены вице-премьерами Армении

 

 

Президент Армении подписал указы о назначении министров

Арарат Мирзоян единогласно избран председателем Национального собрания 7-го созыва

 

 

Ваге Энфиаджян избран оппозиционным вице-спикером парламента Армении

 

 

Лена Назарян и Ален Симонян избраны вице-спикерами парламента Армении

 

 

НС РА избрало председателей 11 постоянных комиссий

 

 

В ближайшее время будет назначены ⅔ членов правительства: Никол Пашинян коснулся процесса формирования правительства

 

Общая смертность в ВС сократилась на 17%, и на 32% сократилось число погибших во время несения службы

 

 

В Джакарте состоялась презентация изданной при поддержке “Арменпресс” книги “Армения: Страна легенд”

 

 

Британское правительство начало обсуждение второго референдума о Brexit

 




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