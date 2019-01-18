НС РА избрало председателей 11 постоянных комиссий
Национальное Собрание РА избрало председателей 11 постоянных комиссий.
Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального Собрания Армении 18 января заявил председатель Счетной комиссии парламента Ваагн Овакимян.
Голосование проходило с 11:30 до 13:30 часов.
На тайном и закрытом голосовании депутаты проголосовали за всех кандидатов в председатели постоянных комиссий.
Фракция «Мой шаг»будет возглавлять 8 комитетов, 2 комитета - «Процветающая Армения» и 1 - «Просвещенная Армения».
Фракция «Мой шаг»
Нарек Зейналян— постоянная комиссия по здравоохранению и социальным вопросам (здравоохранение, материнство, детство, соцобеспечение, проблемы инвалидов, труд, занятость, демография и регулирующие эти сферы законы) — 12 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 1 бюллетень признан недействительным, за – 112 депутатов, против – 16.
Рубен Рубинян— постоянная комиссия по внешним отношениям (международные отношения, ООН, СЕ, ОБСЕ, другие международные организации, межпарламентские связи, межпарламентские группы дружбы и регулирующие эти сферы законы) — 14 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, за – 117 депутатов, против – 12.
Мхитар Айрапетян — постоянная комиссия по науке, образованию, культуре, диаспоре, делам молодежи и спорта (наука, образование, культура, репатриация, связи с диаспорой, вопросы молодежи и спорта, информация, СМИ и регулирующие эти сферы законы) — 12 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 2 бюллетеняпризнаны недействительными, за – 116 депутатов, против – 11.
АрманЕгоян— постоянная комиссия по делам европейской интеграции (связи с ЕС, реализация Соглашения по расширенному и всеобъемлющему партнерству с ЕС, соответствие законов РА и правовых актов ЕС и регулирующие эти сферы законы) — 10 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 4 бюллетеняпризнаны недействительными, за – 108 депутатов, против – 17.
Андраник Кочарян — постоянная комиссия по делам обороны и безопасности (оборона, нацбезопасность, полиция, ЧС, ВПК, служба в ВС, СНБ, полиции и др. органах и регулирующие эти сферы законы) — 11 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 3 бюллетеняпризнаны недействительными, за – 122 депутатов, против – 4.
Владимир Варданян— постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам (конституционально-правовые вопросы, партии, избирательная сфера, регламент НС, референдум, КС, юстиция, судебная система, прокуратура, ПИСА, УИУ, амнистия и регулирующие эти сферы законы) — 15 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 1 бюллетень признан недействительным, за – 122 депутатов, против – 6.
Вараздат Карапетян — постоянная комиссия по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы (территориальное управление, административное деление, общинная служба, местные налоги, пошлины, выплаты, с/хозяйство, экология и регулирующие эти сферы законы) — 12 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, за – 127 депутатов, против – 2.
БабкенТунян— постоянная комиссия по экономическим вопросам (налоги, пошлины, выплаты, промышленность, градостроительство, энергетика, природные ресурсы, транспорт, связь, телекоммуникации, интернет, туризм, торговля и услуги, предпринимательство, управление госимуществом, тарифы, конкуренция, антимонополия и регулирующие эти сферы законы) — 15 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, за – 123 депутата, против – 6.
Фракция "Процветающая Армения"
НаираЗограбян— постоянная комиссия по защите прав человека и общественным делам (права человека, права детей, религия, гендерное равенство, нацменьшинства, адвокатура, нотариат, профсоюзы, общественные организации и регулирующие эти сферы законы) — 10 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, за – 127 депутата, против – 2.
МикаелМелкумян— постоянная комиссия по региональной и евразийской интеграции (связи с ЕАЭС и другими странами региона, соответствие законодательств РА и ЕАЭС и регулирующие эти сферы законы) — 11 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 1 бюллетень признан недействительным, за – 122 депутата, против – 6.
Фракция «Просвещенная Армения»
Мане Тандилян— постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам (бюджетное законодательство, госбюджет, кредиты, займы, денежный оборот, аудит, банки, финансы, рынки и регулирующие эти сферы законы) — 10 членов. В голосовании участвовало 129 депутатов, 3 бюллетеняпризнаны недействительными, за – 116 депутата, против – 10.