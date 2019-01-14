Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Президент России Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю его назначения на пост премьер-министра Армении, выразил надежду, что диалог между РФ и Арменией будет способствовать укреплению союзнического взаимодействия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, в первый день заседания нового парламента, назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна.

"Президент РФ Путин направил Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении", - говорится в сообщении.

Российский президент в частности отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в разных областях.

"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", - говорится в тексте телеграммы.