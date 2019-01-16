Мгер Григорян и Тигран Авинян переназначены вице-премьерами Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указы о назначении Мгера Григоряна и Тиграна Авиняна вице-премьерами Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.