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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министра Никола Пашиняна


Президент Армении, подписал указ о назначении Пашиняна, руководствуясь частью 1-й статьи 149-й Конституции Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

 Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг".


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