Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министра Никола Пашиняна

Президент Армении, подписал указ о назначении Пашиняна, руководствуясь частью 1-й статьи 149-й Конституции Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг".