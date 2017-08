Օբամայի թվիթը Շառլոտսվիլլի դեպքերից հետո ամենատարածվածն Է դարձել Twitter-ի պատմության մեջ

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարաք Օբամայի թվիթը Շառլոտսվիլլում աջ ծայրահեղականների եւ նրանց հակառակորդների ընդհարումներից հետո ամենից տարածվածն Է դարձել Twitter-ի գոյության ամբողջ պատմության ընթացքում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, վկայում են favstar.fm կայքի տվյալները, որը հետեւում Է օգտատերերի ակտիվությանը:

Twitter-ում Օբաման մեջբերում Է կատարել հարավաֆրիկացի պետական եւ քաղաքական գործիչ Նելսոն Մանդելայի խոսքից: Ինչպես գրել Է Independent-ը, թվիթին կցված Է Օբամայի լուսանկարը մանկապարտեզի լուսամուտի մոտ, որը 2011 թվականին արել Է լուսանկարիչ Փիթ Սոուզան: Պատուհանից միասին նախագահին են նայում տարբեր ռասաների երեխաներ:

«Ոչ ոք չի ծնվում այլ մարդու նկատմամբ ատելությամբ մաշկի գույնի, ծագման կամ կրոնի պատճառով: Մարդիկ պետք Է սովորեն ատել, եւ եթե նրանք կարող են սովորել ատել, ապա նրանց կարելի Է սովորեցնել սիրել, որովհետեւ սերն ավելի բնական Է մարդու սրտին, քան դրա հակադրությունը – Նելսոն Մանդելա»,- գրել Է Օբաման: Գրությունը բաժանվել Է երեք թվիթի:

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm