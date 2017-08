Твит Обамы после событий в Виргинии стал самым популярным в истории Twitter

Твит экс-президента США Барака Обамы после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле стал самым популярным за всю историю существования Twitter, свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей.

В Twitter Обама процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделу. Как пишет Independent, к твиту прикреплена фотография Обамы у окна детского сада, сделанная в 2011 году фотографом Питом Соузой. Из окна вместе смотрят на президента дети разных рас, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность — Нельсон Мандела", — написал Обама. Запись была разделена на три твита.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm