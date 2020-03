Մնացականյանը Նովրուզի կապակցությամբ շնորհավորել է Իրանի ժողովրդին

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Նովրուզի տոնի կապակցությամբ շնորհավորել է հարևան Իրանի ժողովրդին: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ նախարարը շնորհավորանքը հրապարակել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

«Մաղթում եմ երջանիկ, բարգավաճ, խաղաղ և առողջ Նովրուզ բոլոր նրանց, ովքեր այն նշում են այսօր: Հատկապես մեր լավ հարևան Իրանին մաղթում եմ ուժ, ամրություն, վստահություն և համերաշխություն»,- գրել է նախարարը:

Wishing happy, prosperous, peaceful and healthy #Novruz to all who celebrate today!

To our good neighbours in #Iran in particular I wish strength and resilience in confidence and solidarity! pic.twitter.com/cc7t9gy1PM