Мнацаканян поздравил народ Ирана с Новрузом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян поздравил народ Ирана с праздником Новруз (Нового года). Как передает «Арменпресс», поздравление министр опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

“Желаю счастливого, процветающего, мирного и здорового Новруза всем тем, кто отмечает его сегодня. Особенно нашему хорошему соседу – Ирану, желаю Вам сил и стойкости, уверенности и солидарности”, - написал министр.

Wishing happy, prosperous, peaceful and healthy #Novruz to all who celebrate today!

To our good neighbours in #Iran in particular I wish strength and resilience in confidence and solidarity! pic.twitter.com/cc7t9gy1PM