США вводят санкции против Путина, Лаврова и других членов Совбеза России

25 февраля США ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других членов Совета безопасности России.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

«Министерство финансов очень редко добавляет в санкционный список главу государства. Президент Путин присоединяется к небольшой группе таких диктаторов, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар аль-Асад», — говорится в заявлении министерства финансов.

По данным США, Вашингтон и его союзники намерены и впредь преследовать представителей российской элиты. «Лица, занимающие ответственные посты в правительстве России, будут взяты на прицел, если дальнейшая агрессия России против Украины не прекратится», — заявили в министерстве.

Ранее США ввели санкции в отношении Валентины Матвиенко, Сергея Нарышкина, Вячеслава Володина, Сергея Иванова, Николая Патрушева, Владимира Колокольцева, Александра Бортникова, Игоря Краснова, Игоря Щеголова, ВиктораЗолотова.