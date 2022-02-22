Глава МИД Германии Бербок созвала онлайн-встречу G7 по России

Глава МИД ФРГ Анналена Берборк созвала онлайн-встречу министров иностранных дел Большой семерки для обсуждения связанного с Россией "кризиса". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

"Министр иностранных дел Бербок созвала онлайн-конференцию министров иностранных дел G7. Большая семерка таким образом продолжает тесное и последовательное согласование по связанному с Россией кризису", - говорится в сообщении МИД в Twitter.