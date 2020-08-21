Россия работает над скорейшим возобновлением переговоров по Карабаху: Сергей Лавров

Российская Федерация вместе со своими коллегами из Минской группы ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», такое заявление в интервью газете “Труд” сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Надеемся на скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы с нашими партнерами из Минской группы ОБСЕ работаем в этом направлении”, - отметил он.

Лавров подчеркнул, что июльский пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал вторым наиболее масштабным нарушением Соглашения о прекращении огня 1994 г. Министр также обратил внимание на то обстоятельство, что впервые за последние 26 лет, интенсивные бои с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников велись не на линии соприкосновения Нагорного Карабаха, а на участке государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Как отметил Лавров, МИД России приложил активные посреднические усилия по урегулированию конфликта.

“Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств обеих стран. В результате при активном российском посредничестве, хотя и не с первой попытки, 16 июля мы вернулись к режиму прекращения огня”, - сказал Лавров.

12 июля в районе 12:30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушения государственной границы Армении в направлении области Тавуш. После предупреждения армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию армянских вооруженных сил, применив артиллерийский огонь, однако были подавлены армянской стороной и, понеся потери, были отброшены назад. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел и в течение нескольких дней продолжала его, обстреливая и гражданские инфраструктуры. 21 июля в 22:30 подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение на позицию “Бесстрашная”. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.