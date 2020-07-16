Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Известие о смерти 20-летнего Нарека Петросяна опровергает сам Нарек

Известие о смерти 20-летнего Нарека Петросяна опровергает сам Нарек

Азербайджанский пропагандистский сайт haqqin.az продолжает серию дезинформации об Армении и армянских вооруженных силах. На этот раз фальсификаторы опубликовали фотографию Нарека Петросяна (2000 года рождения) в военной форме, и написали, что он, якобы, умер в пограничном районе Тавуш.

На этот пост в социальной сети Facebook ответил сам Нарек.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с "Центром по проверке информации" Нарек Петросян сообщил, что ознакомился с новостью о его "смерти" из Интернета. Сначала он был удивлен, рассержен, потом понял, что это очередная азербайджанская дезинформация, "жертвой" которой на этот раз стал он сам.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации