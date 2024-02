Բլինքենը Փաշինյանի հետ զրույցը գնահատել է արդյունավետ

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Մյունխենում կայացած զրույցը որակել է արդյունավետ:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Բլինքեն այս մասին գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում:

Had a productive conversation with Armenian Prime Minister Pashinyan today on how we can support the peace process between Armenia and Azerbaijan and ways we can continue to strengthen our bilateral relationship. pic.twitter.com/NppMIra0Ru