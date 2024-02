Блинкен назвал разговор с Пашиняном продуктивным

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене эффективной.

Как передает Арменпресс, об этом Блинкен написал в своем микроблоге X.

Had a productive conversation with Armenian Prime Minister Pashinyan today on how we can support the peace process between Armenia and Azerbaijan and ways we can continue to strengthen our bilateral relationship. pic.twitter.com/NppMIra0Ru