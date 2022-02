Դրական զարգացումների ևս մեկ դրսևորում. Շառլ Միշելը՝ հայ գերիների վերադարձի մասին

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԵՄ-ն աջակցում է տարածաշրջանում կայունությանն ու բարգավաճմանը: «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին «Թվիթեր»-ում գրառում է կատարել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն՝անդրադառնալով Ադրբեջանից հայ գերիների վերադարձին:

«Ադրբեջանի կողմից 8 հայ գերիներին Հայաստան վերադարձնելը դրական զարգացումների ևս մեկ դրսևորում է Էմանուել Մակրոնի, Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո: ԵՄ-ն աջակցում է տարածաշրջանում կայունությանն ու բարգավաճմանը»,-նշել է Շառլ Միշելը:

The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with @EmmanuelMacron @azpresident @NikolPashinyan



The EU supports stability and prosperity in the region. pic.twitter.com/PprzrxxRt6