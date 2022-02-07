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Еще одно проявление положительных развитий: Шарль Мишель о возвращении армянских пленных

Еще одно проявление положительных развитий: Шарль Мишель о возвращении армянских пленных

ЕС способствует стабильности и процветанию в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом в своем Twitter аккаунте написал председатель Европейского совета Шарль Мишель, коснувшись возвращения армянских пленных из Азербайджана.

«Возвращение Азербайджаном 8 армянских пленных в Армению является еще одним проявлением позитивных событий после встречи Эммануэля Макрона с Николом Пашиняном и президентом Азербайджана. ЕС поддерживает стабильность и процветание в регионе».

МИД Республики Армения сообщил, что в результате дистанционной встречи, состоявшейся 4 февраля между президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, и при их посредничестве, 8 армянских военнопленных были возвращены на родину.


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