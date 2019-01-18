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Посол Армен Папикян встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером


Глава  представительства  Армении в  ОБСЕ посол Армен Папикян 17 января встретился с генсеком ОБСЕ  Томасом Гремингером.

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, поздравив Армена Папикяна с назначением на должность главы миссии РА  в  ОБСЕ, Томас Гремингер выразил уверенность, что прошедший  Папикяном путь наилучшим образом поспособствует прогрессу  в  сотрудничестве. Высоко оценив последние  внутриполитические события  в  Армении, генсек  Гремингер выразил готовность  продолжить  содействие  Армении в  дальнейших преобразованиях.

Посол Папикян поблагодарил Томаса  Гремингера за теплый прием и пожелания и заверил, что Армения продолжит конструктивное взаимодействие со всеми органами ОБСЕ.

В ходе встречи АрменПапикян и  Томас Гремингер обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся повестки дня ОБСЕ.

 




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