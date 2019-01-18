Посол Армен Папикян встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером

Глава представительства Армении в ОБСЕ посол Армен Папикян 17 января встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, поздравив Армена Папикяна с назначением на должность главы миссии РА в ОБСЕ, Томас Гремингер выразил уверенность, что прошедший Папикяном путь наилучшим образом поспособствует прогрессу в сотрудничестве. Высоко оценив последние внутриполитические события в Армении, генсек Гремингер выразил готовность продолжить содействие Армении в дальнейших преобразованиях.

Посол Папикян поблагодарил Томаса Гремингера за теплый прием и пожелания и заверил, что Армения продолжит конструктивное взаимодействие со всеми органами ОБСЕ.

В ходе встречи АрменПапикян и Томас Гремингер обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся повестки дня ОБСЕ.