В результате взрыва в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко 31 августа погиб в результате взрыва в Донецке.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает источник из силового ведомства.

"К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта, получив смертельное ранение ", - сообщил источник.

Взрыв произошел в ресторане "Сепар" примерно в 17:30 в центре Донецка.